Эпидемия COVID-19: Украина начала "спускаться" с пика пятой волны

В Украине завершается первая неделя прохождения пика пятой "волны" эпидемии COVID-19. По всем параметрам наблюдается впервые с 17 июля прошлого года понижение количественных показателей эпидемии. Далее читайте на украинском.

Скільки часу пройде до мінімуму п'ятої "хвилі" та початку наступної, шостої, сказати важко, бо це залежить від багатьох чинників, зокрема від рівня вакцинації, дій уряду по своєчасному включенню "червоних зон", а ще краще – "локдауну", розповсюдженню нового варіанту вірусу тощо.

На мій погляд, спуск з 5-ої "хвилі" триватиме 2 – 3 місяці, тобто ми досягнемо мінімуму цієї "хвилі" у лютому – березні наступного року. Тоді ж, одразу почнеться під'йом на 6-ту "хвилю".

У таблиці жовтим кольором підкреслено максимальні значення кількісних показників параметрів епідемії. Зеленим кольором позначено початок зниження вказаних показників

Основні параметри епідемії, як видко з наведеної нижче таблиці, проходили свої максимуми відповідно:

Середньоденна інфікованість - з 27 жовтня по 9 листопада;

Середньоденна летальність - 3 - 16 листопада, найменш виражене зменшення, на жаль;

Середньоденна зміна активних кейсів - 20 жовтня - 2 листопада;

Максимум активних кейсів припав на 14 листопада, тобто на один день раніше мого прогнозу, який я описав на початку місяця. Після цього (дивіться графік) можна побачити як лінія графіку активних кейсів починає клонитися вправо та в долину, що й означає початок зниження кількісного значення цього важливого параметру епідемії;

Допоміжні параметри: Середньоденна зміна госпіталізації - максимум – 3 – 9 листопада, перше зниження 10 – 16 листопада;

16 листопада; Середньоденні зміни заповнення реанімацій - максимум 27 жовтня – 9 листопада, перший тиждень зниження – 10 – 16 листопада;

Середньоденні зміни використання ШВЛ максимум – 13 – 19 жовтня, початок зниження – 3 – 16 листопада.

Зверніть увагу на графіку активних кейсів, що амплітуда п"ятої "хвилі" була більша за попередні. Нема чого розраховувати на зменшення амплітуди наступних "хвиль" без своєчасного включення локдауну, 70 – 80% (від кількості населення) вакцинування та запровадження у найближчий час бустерної (третьої) дози вакцини.