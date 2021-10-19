Эпоха рейдерства в Украине завершилась, но есть "несколько системных дыр", – Малюська

В Украине завершилась эпоха рейдерства, однако осталось "несколько системных дыр". Их, по объективным соображениям, быстро закрыть невозможно.

Об этом в интервью заявил министр юстиции Денис Малюська. В то же время он подчеркнул, что проблемы всегда будут возникать, потому что растет квалификация юристов, которые занимаются рейдерством.

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Малюська подчеркнул, что Минюст активно борется с этими вызовами.

Мы устанавливаем новые барьеры – они находят новые способы их обойти. Проблема в уровне, и уровень сейчас не идет в сравнение с тем, что было даже 2 года назад,

– сказал он.

Министр добавил, что сейчас осталось "несколько системных дыр, где рейдерство случается, мы быстро закрыть не можем по объективным причинам". Под "системными дырами" Малюська понимает:

регистрацию бизнеса в оффшорных юрисдикциях,

хакерские атаки.

В отношении оффшоров, Малюська отметил, что Минюст не может контролировать процесс рейдерства в этом случае, ведь документы готовятся в иностранных юрисдикциях.

Другой кусок – это вломы, хакерские атаки. У нас была большая пауза, когда мы ввели двойную идентификацию (регистраторов и нотариусов – 24 канал). Тогда те, кто занимался взломами, не мог понять, как взломать систему,

– рассказал он.

Но летом один такой большой взлом произошел, десятки незаконных регистрационных действий были внесены в систему именно через хакеров. По словам Малюськи, в ведомстве противодействуют хакерским атакам, однако полностью их вероятность убрать невозможно.