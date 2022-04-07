Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, нужен новый подход, – МИД Британии

Глава МИД Великобритании заявила, что теперь завершилась эпоха взаимодействия с Россией. Политик объяснила, что пора отказаться от устаревшего поведения в отношении Москвы.

Соответствующее заявление глава МИД Великобритании сделала во время ужина с коллегами в НАТО. Перед этим обнародовали информацию с текстом, который на встрече должна была озвучить политик.

Заметьте Не существует ни одного сценария, который не предусматривал бы победы Украины, – Блинкен

В Британии заявили, что время взаимодействия с Москвой завершилось

Эпоха взаимодействия с Россией окончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании,

– убеждена Элизабет Трасс.

Кроме того, министр сказала, что нет времени на ложное утешение.

"Россия не отступает, а перегруппируется и перемещается, чтобы усилить удар на востоке и юге Украины", – вспомнила глава британского МИД.

Политик справедливо заметила, что основополагающий акт Россия – НАТО уже мертв и Европе нужен новый подход к безопасности.

Также министр призвала партнеров усилить санкции против России и вооружить Украину "быстро и решительно... чтобы обеспечить провал Путина".

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