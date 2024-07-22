Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что избирательная кампания к выборам в США может превратиться в то, кто из кандидатов будет "менее плохим".

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Какие преимущества и недостатки у Харрис

Как отметил Эпштейн, Харрис значительно моложе по сравнению с Трампом. Ранее республиканцы регулярно говорили, что Байден является достаточно старым, поэтому не может уже быть президентом. Трампу – 78 лет, а Харрис – 59.

Также вице-президент США – бывший прокурор. Она умеет выступать и дебатировать. И есть определенный контраст между бывшим прокурором и Трампом, который был осужденным.

Но у нее тоже есть слабости. Харрис очень непопулярна сегодня среди американцев. Все видели, что было в 2020 году. Ее кампания была плохо организована. Она меняла бренд. Она была "слева", хоть и не была прогрессистом. А в 2020 году пошла ближе к левым. Люди это видели и считают, что человек был неискренним. Харрис должна это понять и изменить. Она должна убедить людей, что она искренний человек. Непростая задача. Но не невозможна,

– сказал Эпштейн.

Трамп также имеет серьезные недостатки. Даже после покушения, когда симпатии США были с ним, он остался тем, кем был. На одном из недавних выступлений он говорил около полутора часов. Это была слабо организованная и неэнергичная речь. Его было трудно слушать.

Думаю, что мы увидим сейчас, у кого больше негатива. Или перевесит негатив Харриса, или негатив Трампа. К сожалению, думаю, что кампания будет такой. Не будет кампания "кто лучше", а будет кампания "кто менее плохой",

– заметил Эпштейн.

Обратите внимание! Камала Харрис объявила о своем намерении идти на выборы президента США. Она назвала решение Джо Байдена о снятии с гонки самоотверженным и патриотическим шагом.