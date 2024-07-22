Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що виборча кампанія до виборів у США може перетворитися на те, хто з кандидатів буде "менш поганим".

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Які переваги та недоліки у Гарріс

Як наголосив Епштейн, Гарріс є значно молодшою у порівнянні з Трампом. Раніше республіканці регулярно говорили, що Байден є досить старим, тому не може вже бути президентом. Трампу – 78 років, а Гарріс – 59.

Також віцепрезидентка США – колишня прокурорка. Вона вміє виступати та дебатувати. І є певний контраст між колишньою прокуроркою та Трампом, який був засудженим.

Але в неї теж є слабкості. Гарріс дуже непопулярна на сьогодні серед американців. Всі бачили, що було в 2020 році. Її кампанія була погано організована. Вона міняла бренд. Вона була "зліва", хоч і не була прогресистом. А в 2020 році пішла ближче до лівих. Люди це бачили і вважають, що людина була нещирою. Гарріс має це зрозуміти та змінити. Вона має переконати людей, що вона щира людина. Непросте завдання. Але не є неможливим,

– сказав Епштейн.

Трамп також має серйозні недоліки. Навіть після замаху, коли симпатії США були з ним, він залишився тим, ким був. На одному з нещодавніх виступів він говорив близько півтори години. Це була слабко організована та неенергійна промова. Його було важко слухати.

Думаю, що ми побачимо зараз, у кого більше негатив. Або переважить негатив Гарріс, або негатив Трампа. На жаль, думаю, що кампанія буде такою. Не буде кампанія "хто кращий", а буде кампанія "хто менш поганий",

– зауважив Епштейн.

Зверніть увагу! Камала Гарріс оголосила про свій намір йти на вибори президента США. Вона назвала рішення Джо Байдена про зняття з перегонів самовідданим та патріотичним кроком.