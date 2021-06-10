Эра Путина и агрессии России подходит к концу, – Казанский

Россия – это очень опасное государство на границах Украины, от которого всегда веет опасностью и угрозой. Однако вскоре это должно закончиться.

Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. Он подчеркнул, что эра Владимира Путина подходит к концу.

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"Хочется надеяться, что когда-то это должно закончиться. Если мы посмотрим на историю России, то она развивается такими определенными циклами: заморозка и имперское обострение, а потом оттепель", – заметил Казанский.

Казанский: Должен наступить период оттепели

Он объяснил, что сейчас как раз подходит к концу цикл заморозки и агрессии, который обычно длится 20 – 30 лет. Например, так было во времена Иосифа Сталина и Леонида Брежнева, после которых была оттепель – это произошло при Никите Хрущеве.

Сейчас подходит к концу эра Путина. Мы не знаем, сколько она еще будет длиться, но должна наступить очередная оттепель и период разрядки отношений с Западом,

– рассказал Казанский.

Он подытожил, что это хорошая новость для Украины и стоит на это надеяться.

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