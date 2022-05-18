Эрдоган блокирует переговоры о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, – СМИ

Турция заблокировала первоначальное решение НАТО обработать прошения Финляндии и Швеции по их присоединению к военному союзу.

Финляндия и Швеция 18 мая подали заявки о вступлении в НАТО. В этот же день послы НАТО встретились, чтобы начать переговоры о вступлении скандинавских стран в организацию, но Турция, которая является членом НАТО с 1952 года, остановила процесс.

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Это вызывает сомнения, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение нескольких недель, как ранее обещал генсекретарь организации Йенс Столтенберг.

Турция объяснила свою позицию

Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс. При этом он подчеркнул, что Анкара не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто нам нужно быть на одной волне, на одной волне по поводу угрозы, с которой мы сталкиваемся. Мы хотим достичь соглашения... Чем раньше мы сможем прийти к согласию, тем раньше можно будет начать обсуждение членства,

– заявил чиновник.

В НАТО отказались от комментариев и повторили слова Столтенберга о том, что "необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников". Альянс хочет проработать все вопросы, чтобы быстро разрешить конфликт.

Заявление президента Турции

Во время выступления в парламенте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал западных союзников за неспособность уважать "чувствительность" Анкары к терроризму и обвинил Швецию и Финляндию в отказе экстрадировать 30 человек, которых Турция обвиняет в терроризме.

Мы запросили 30 террористов. Они сказали: "мы их не даем". Вы не сдадите террористов, но вы хотите вступить в НАТО? Мы не можем сказать "да" организации безопасности, которая лишена безопасности,

– заявил Эрдоган.

Он также добавил, что члены НАТО должны "понимать, уважать и поддерживать" чувствительность Турции в этом вопросе, но добавил, что ни один из союзников "не проявил того уважения, которое мы ожидали".

Отметим, что накануне журналист европейского Радио Свобода также сообщал об отсутствии "зеленого света" для начала переговоров о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: коротко о главном

После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия и Швеция почти одновременно решили отказаться от нейтралитета, и подать заявки на членство в НАТО.

Норвегия, Дания и Исландия уже даже пообещали защищать Швецию и Финляндию, если на них кто-то нападет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО поддержка вступления Финляндии и Швеции почти единогласная.

Сейчас против присоединения финнов и шведов к НАТО только президент Реджеп Эрдоган. В целом Турция имеет к Швеции и Финляндии ряд конкретных требований. Если кандидаты на вступление их выполнят, она даст им зеленый свет.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Но, очевидно, Анкара блокирует переговорный процесс Альянса по этому вопросу.

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