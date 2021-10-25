Эрдоган будет открывать новый аэропорт в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган примет участие в открытии первого аэропорта в Нагорном Карабахе. Его введут в эксплуатацию 26 октября.

Международный аэропорт Азербайжан построил в Физули. Уже вскоре он заработает.

Кстати Азербайджан и Турция впервые проводят военные учения в освобожденном Карабаха

К слову, Эрдоган приедет в Азербайджан только на один день.

Конфликт в Нагорном Карабахе: что известно

Конфликт между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху длится несколько десятилетий. С новой силой он вспыхнул в сентябре 2020 года. В течение 2 месяцев шли активные боевые действия.

В ноябре того же года страны с участием России подписали соглашение о перемирии. В Ереване этот шаг назвали капитуляцией. В Армении тогда вспыхнули массовые протесты. Правда, активные боевые действия в регионе все-таки прекратились.

Однако уже с лета 2021 года стороны периодически обмениваются обвинениями в провокациях и обстрелами.

Турция и Азербайджан хотят строить "новый Карабах"

Эрдоган с начала конфликта в Нагорном Карабахе поддерживал Азербайджан. В июне 2021 года президент заявил, что Анкара и Баку готовы заново отстроить Нагорный Карабах.

Стороны даже подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Она предусматривает проведение совместных заседаний советов безопасности стран, координацию действий вооруженных сил и помощь в случае возникновения угрозы безопасности.