Президент Турции Эрдоган хочет превратить Святую Софию, в которой сейчас музей, на действующую мечеть. А все возражения представителей православных церквей, России и Греции встречает категорическим "не вмешивайтесь в наши дела".

Святая София в Стамбуле может стать мечетью

29 мая, как сообщали в CNN Turk , в годовщину падения Константинополя (1453 год) в Святой Софии (Ayasofya Müzesi) в Стамбуле (ранее он и был Константинополем) прочитали отрывок из Корана.

К слову Филарет хочет другой Томос от Константинополя

Это вызвало возмущение у православных церквей Греции, Франции, США, Росии и других стран. Однако Эрдоган в ответ заявил, что решать вопрос Святой Софии – "суверенное право" Турции, и решит его "наша нация самостоятельно".

Уже в июне Эрдоган поручил правящей Партии справедливости и развития изучить вопрос об изменении статуса собора . А верховный суд Турции постановил, что президент страны имеет право изменить статус собора Святой Софии (сейчас он функционирует как государственный музей).

2 июля Государственный совет Турции провел заседание на тему изменении статуса собора. Заседание длилось всего 17 минут. Однако решение еще не известно – его обещают опубликовать в течение ближайших 15 дней.

Собор Святой Софии, напомним, построили в VI веке. Примерно 900 лет он был христианским храмом – до османского завоевания Константинополя в 1453 году. В 1985 собор внесли в список наследия ЮНЕСКО.

Реакция Греции, России и других стран

Предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним каналу Mesogeios TV заявил, что Турция не посмеет превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Мол, эта история – лишь игра для турок.

Представитель правительства Греции Стелиос Пецас призвал Турцию не превращать памятник всемирного наследия ЮНЕСКО из музея в мечеть. Он отметил, что проблема Святой Софии – отнюдь не греко-турецкая, а всемирная.

Из других стран от православных общин раздавались похожи призывы и намеки на то, что изменение статуса Софии создаст огромный психологический разрыв между Турцией и христианским миром.

В России же высказался по этому поводу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата (РПЦ) митрополит Иларион. Идею Эрдогана он назвал "средневековой". Правда, больше всего обеспокоила митрополита судьба византийских христианских мозаик собора: куда их, мол, денут, когда Святая София станет мечетью.