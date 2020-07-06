Президент Туреччини Ердоган хоче перетворити Святу Софію, у якій зараз музей, на діючу мечеть. А всі заперечення представників православних церков, Росії та Греції зустрічає категоричним "не втручайтеся у наші справи".

Свята Софія у Стамбулі може стати мечеттю

29 травня, як повідомляли у CNN Turk, на річницю падіння Константинополя (1453 рік) у Святій Софії (Ayasofya Müzesi) в Стамбулі (який раніше і був Константинополем) прочитали уривок із Корану.

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Це викликало обурення у православних церков Греції, Франції, США, Росії та інших країн. Однак Ердоган у відповідь заявив, що розв'язання питання Святої Софії – "суверенне право" Туреччини, і розв'яже його "наша нація самостійно".

Вже у червні Ердоган доручив правлячій Партії справедливості й розвитку вивчити питання про зміну статусу собору. А верховний суд Туреччини ухвалив, що президент країни має право змінити статус собору Святої Софії (зараз він функціонує як державний музей).

2 липня Державна рада Туреччини провела засідання на тему зміну статусу собору. Засідання тривало всього 17 хвилин. Однак рішення ще не відоме – його обіцяють опублікувати протягом найближчих 15 днів.

Собор Святої Софії, нагадаємо, побудували у VI столітті. Приблизно 900 років він був християнським храмом – аж до османського завоювання Константинополя в 1453 році. У 1985 собор внесли у список спадщини ЮНЕСКО.

Реакція Греції, Росії та інших країн

Предстоятель Елладської православної церкви архієпископ Ієронім каналу Mesogeios TV заявив, що Туреччина не посміє перетворити собор Святої Софії у Стамбулі в мечеть. Мовляв, ця історія – лише гра для турків.

Речник уряду Греції Стеліос Пецас закликав Туреччину не перетворювати пам’ятник всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з музею на мечеть. Він наголосив, що проблема Святої Софії – аж ніяк не греко-турецька, а всесвітня.

З інших країн від православних громад лунали схожі заклики та натяки на те, що зміна статусу Софії створить величезний психологічний розрив між Туреччиною і християнським світом.

У Росії ж висловився з цього приводу голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату (РПЦ) митрополит Іларіон. Ідею Ердогана він назвав "середньовічною". Щоправда, найбільше митрополита стурбувала доля візантійських християнських мозаїк собору: куди їх, мовляв, дінуть, коли Свята Софія стане мечеттю.

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