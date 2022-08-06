Эрдоган цинично использует путина, – Пионтковский объяснил, как тот ведется

В своей внешней политике Реджеп Эрдоган маневрирует только по прагматическим соображениям. Президент Турции цинично использует российского диктатора. путин же просто "ведется" на все приманки, которые ему подбрасывают.

Такое мнение озвучил политический и военный эксперт Андрей Пионтковский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его эфир 6 августа. Публицист таким образом отреагировал на встречу Эрдогана и путина, которая состоялась днем ранее.

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Как Пионтковский объяснил свое мнение

По словам эксперта, действиями президента Турции не нужно возмущаться – его нужно просто воспринимать. "Эрдоган сильный политик. С такими имперскими "замашками", как путин. Только он не "русский мир", а Атаманскую империю хочет восстанавливать", – сказал эксперт. Также он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Турция поддерживает Украину.

Мол, Эрдоган понимает тяжелое положение путина. Он понимает, как путин нуждается в поддержке Эрдогана, потому что кроме него нет сейчас политического деятеля, который мог взять на себя такую громкую инициативу подготовки остановки огня.

Украина откажется подписывать какие-либо договоренности о прекращении огня и Эрдоган это понимает. Отчаянное положение путина демонстрирует то, что он тоже это понимает, но хочет видеть свет в конце туннеля. Эрдоган циничным способом использует путина,

– сказал Пионтковский.

Он также считает, что президент Турции добивается того, чтобы путин предал своих союзников по нескольким направлениям. И якобы примером тому является то, что Азербайджанские войска заняли позиции в зоне, которую контролируют российские миротворцы в Нагорном Карабахе.

Как именно путин предал Армению

Важным моментом, по мнению публициста, является то, что турецкая и азербайджанская армии в прошлом году подписали договор об объединении. Затем Эрдоган объединился с врагом союзника россии – Арменией. Войска Эрдогана сейчас практически противостоят силам путина, а те даже не реагируют на действия противника.

Пионтковский объясняет это тем, что президент Турции смог продать российскому вождю "воздух". То есть, он пообещал помочь заключить мирные соглашения с Украиной, а россия за это не реагирует на захват территорий, за которые Армения воюет с Азербайджаном.

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