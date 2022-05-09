Эрдоган назвал войну в Украине трагедией и призвал ЕС написать новую историю
Источник:Anadolu
Реджеп Эрдоган заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, это трагедия в самом центре Европы. По его словам, боевые действия – предупреждение для ЕС.
Турецкий президент отметил, что сейчас континент нуждается в солидарности и сотрудничестве, а самое главное – отважной и концептуальной позиции. Об этом он сообщил, выступая по случаю Дня Европы.
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Сегодня Турция – это не только страна-кандидат и член НАТО, но и сильный и весомый партнер, что делает значительный вклад в предотвращение вызовов на континенте,
– сказал Реджеп Эрдоган.
Политик рассказал о негативных последствиях российско-украинской войны для планеты. По его словам, основные вызовы:
- безопасность;
- миграция;
- цепочка снабжения;
- энергоресурсы
Он убежден, что вступление Турции в Евросоюз существенно усилит безопасность объединения.
Эрдоган призвал ЕС написать новую историю
Реджеп Эрдоган призвал ЕС написать новую историю своего развития вместе с Турцией, отметив, что в последние годы Евросоюз отклонился от поставленных целей, а его руководство якобы попало под влияние краткосрочных интересов отдельных государств.
Кроме того, турецкий президент напомнил об основах Декларации Шульмана:
- предотвращение противоречий и различий во взаимоотношениях между европейскими странами,
- взаимная интеграция в интегрировании мира,
- содействие развитию и стабильности в Европе.
Более того, политик в очередной раз заговорил о сохранении Турцией курса на полноправное членство в Европейском Союзе и "терпеливом и решительном" движении до вступления в объединение.
Турция готова стать гарантом безопасности Украины
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция выразила готовность стать гарантом безопасности Украины, но при одном условии – чтобы без 5 пункта, как у НАТО.
Дипломат объяснил, что США, Великобритания и Канада этот пункт отвергли. По его словам, о том, чтобы в случае конфликта в Украину отправить турецких солдат, не может быть и речи.
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