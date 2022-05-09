Турецький президент зазначив, що нині континент потребує солідарності та співпраці, а найголовніше – відважної та концептуальної позиції. Про це він повідомив під час виступу з нагоди Дня Європи.

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Сьогодні Туреччина – це не тільки країна-кандидат та член НАТО, але й сильний і вагомий партнер, що робить значний внесок у запобігання викликів на континенті,

– сказав Реджеп Ердоган.

Політик розповів про негативні наслідки російсько-української війни для планети. За його словами, основні виклики:

безпека;

міграція;

ланцюжок постачання;

енергоресурси.

Він переконаний, що вступ Туреччини до Євросоюзу суттєво підсилить безпеку об'єднання.

Ердоган закликав ЄС написати нову історію

Реджеп Ердоган закликав ЄС написати нову історію свого розвитку разом із Туреччиною, зауваживши, що останніми роками Євросоюз відхилився від поставлених цілей, а його керівництво нібито потрапило під вплив короткотермінових інтересів окремих держав.

Окрім цього, турецький президент нагадав про основи Декларації Шульмана:

запобігання протиріччям і відмінностям у взаєминах між європейськими країнами,

взаємна інтеграція в інтегруванні миру,

сприяння розвитки та стабільності в Європі.

Ба більше, політик вкотре заговорив про збереження Туреччиною курсу на повноправне членство в Європейському Союзі та "терплячому й рішучому" русі до вступу в об'єднання.

Туреччина готова стати гарантом безпеки України

Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу повідомив, що Туреччина висловила готовність стати гарантом безпеки України, але за однієї умови – щоб без 5 пункту, як у НАТО.

Дипломат пояснив, що США, Велика Британія та Канада цей пункт відкинули. З його слів, про те, щоб у разі конфлікту в Україні відправити турецьких солдатів не може бути й мови.

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