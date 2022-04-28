На думку лідера Туреччини, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша мають позитивно вплинути на вирішення конфлікту.

Зверніть увагу Після Москви генсек ООН Гутерреш прибув до Києва, щоб обговорити евакуацію цивільних

В аеропорту Ердоган прокоментував результати телефонної розмови із Путіним.

Під час розмови обговорювався обмін між Росією та США, що відбувся вчора в Туреччині, а також події щодо війни в Україні,

– зазначив він.