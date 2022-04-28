На думку лідера Туреччини, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша мають позитивно вплинути на вирішення конфлікту.
Зверніть увагу Після Москви генсек ООН Гутерреш прибув до Києва, щоб обговорити евакуацію цивільних
В аеропорту Ердоган прокоментував результати телефонної розмови із Путіним.
Під час розмови обговорювався обмін між Росією та США, що відбувся вчора в Туреччині, а також події щодо війни в Україні,
– зазначив він.
Крім того, президент Туреччини розповів про телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Після своїх зустрічей в Україні та Росії Гутерріш повідомив, що переговори пройшли позитивно,
– зазначив Ердоган.
Візит Гутерреша до Москви та України: головне
- 26 квітня генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Путіним. Очільник Кремля заявив про те, що буцімто активних бойових дій у Маріуполі не відбувається.
- В ООН заявили, що Путін готовий відкрити коридори для евакуації мирного населення з "Азовсталі" та Маріуполя. Однак президент Росії відхрестився від будь-яких домовленостей.
- Після візиту до Москви Гутерреш поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
- 28 квітня генсек ООН відвідав міста Київщини. Побачивши звірства Росії, він підкреслив важливість ретельного розслідування та притягнення винних до відповідальності.
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