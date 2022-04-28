На думку лідера Туреччини, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша мають позитивно вплинути на вирішення конфлікту.

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В аеропорту Ердоган прокоментував результати телефонної розмови із Путіним.

Під час розмови обговорювався обмін між Росією та США, що відбувся вчора в Туреччині, а також події щодо війни в Україні,
– зазначив він.

Крім того, президент Туреччини розповів про телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Після своїх зустрічей в Україні та Росії Гутерріш повідомив, що переговори пройшли позитивно,
– зазначив Ердоган.

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