По мнению лидера Турции, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны положительно повлиять на разрешение конфликта.

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В аэропорту Эрдоган прокомментировал результаты разговора с Путиным.

В ходе разговора обсуждался состоявшийся вчера в Турции обмен между Россией и США, а также события касательно войны в Украине,
– отметил он.

Кроме того, президент Турции рассказал о телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

После своих встреч в Украине и России Гутерриш сообщил, что переговоры прошли положительно,
– отметил Эрдоган.

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