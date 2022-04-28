По мнению лидера Турции, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны положительно повлиять на разрешение конфликта.

Обратите внимание После Москвы генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев, чтобы обсудить эвакуацию гражданских

В аэропорту Эрдоган прокомментировал результаты разговора с Путиным.

В ходе разговора обсуждался состоявшийся вчера в Турции обмен между Россией и США, а также события касательно войны в Украине,

– отметил он.