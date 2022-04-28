По мнению лидера Турции, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны положительно повлиять на разрешение конфликта.
Обратите внимание После Москвы генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев, чтобы обсудить эвакуацию гражданских
В аэропорту Эрдоган прокомментировал результаты разговора с Путиным.
В ходе разговора обсуждался состоявшийся вчера в Турции обмен между Россией и США, а также события касательно войны в Украине,
– отметил он.
Кроме того, президент Турции рассказал о телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
После своих встреч в Украине и России Гутерриш сообщил, что переговоры прошли положительно,
– отметил Эрдоган.
Визит Гутерреша в Москву и Украину: главное
- 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с Путиным. Глава Кремля заявил о том, что будто бы активных боевых действий в Мариуполе не происходит.
- В ООН заявили, что Путин готов открыть коридоры для эвакуации мирного населения из "Азовстали" и Мариуполя. Однако президент России открестился от любых договоренностей.
- После визита в Москву Гутерреш пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой.
- 28 апреля генсек ООН посетил города Киевщины. Увидев зверства России, он подчеркнул важность тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.
Обратите внимание – Эрдоган призвал как можно быстрее прекратить огонь и обеспечить мир: смотрите видео