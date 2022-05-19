Эрдоган очень хочет встретиться с Байденом, чтобы решить проблемы, – Куса

Эрдоган заявил, что Турция не согласится на членство Финляндии и Швеции в НАТО и блокирует процесс. Теперь готовится встреча американского и турецкого президентов.

Сам Реджеп Эрдоган хочет встретиться с Джо Байденом. Об этом 24 каналу сказал эксперт Украинского института будущего Илья Куса.

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Он считает, что США и Турция таки достигнут компромисса.

Встреча с президентом США – это то, чего очень хотел Эрдоган. Я думаю, что когда турецкое политическое руководство поднимало вопрос о Швеции и Финляндии, таки рассчитывало на то, что к этому присоединятся Штаты,

– считает Куса.

Как он объяснил, все же если смотреть на тот список требований, который Турция озвучила через разные площадки относительно Швеции и Финляндии – часть из них касается и непосредственно США.

Чего хочет Эрдоган от Байдена

"Я думаю, что Эрдоган верит, что нужно встретиться с американским главой, который, по его мнению, все решает. Соответственно и решить все свои вопросы, которые интересуют турецкое руководство", – добавил эксперт.

В первую очередь говорится о снятии санкций с турецкого ВПК и признании террористической организацией сирийско-курдских бойцов, имеющих политические представительства в Европе и США.

Эрдоган блокирует переговоры о вступлении в НАТО со Швецией и Финляндией: предыстория

Финляндия и Швеция официально заявили о своих намерениях подать заявки на вступление в НАТО. Однако не все члены Альянса приветствуют это решение – президент Турции пока не готов принять эти страны.

Эрдоган заявил, что не согласится на вступление Швеции и Финляндии в Альянс, потому что они ввели санкции против Турции.

Турция уже заблокировала первоначальное решение НАТО проработать просьбы Финляндии и Швеции относительно их присоединения к военному союзу.

Однако страна занимает очень выгодную военно-стратегическую позицию – фактически форпост НАТО на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. Более того, Турция очень мощная в военном и геополитическом смысле. Поэтому эксперты считают, что "НАТО будет терпеть Турцию".

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