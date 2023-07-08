Путин будет шокирован: Эрдоган открыто поддержал вступление Украины в НАТО
Во время саммита НАТО в Вильнюсе Украина ожидает сигналов своей заявки на членство в Альянсе. Большинство членов НАТО уже согласились с перспективой вступления Украины, в том числе и Турция.
Президент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским поддержал намерения Украины стать частью НАТО, сообщает 24 Канал. По его словам, наше государство заслуживает этого.
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Турция будет поддерживать Украину
Лидер Турции подчеркнул, что его государство будет продолжать оказывать поддержку Украине во всех сферах и делать все для того, чтобы помочь нашему государству встать на ноги после завершения войны.
Более того, Реджеп Эрдоган открыто поддержал вступление Украины в НАТО.
Украина заслуживает стать членом НАТО,
– заявил Эрдоган.
Кто уже поддержал вступление Украины в НАТО
Турция – 22-й член Альянса, который поддерживает вступление нашего государства в НАТО. Кроме нее, свою поддержку нашему государству уже выразили такие члены Альянса как:
- Словакия;
- Польша;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Финляндия;
- Норвегия;
- Исландия;
- Канада;
- Дания;
- Германия;
- Чехия;
- Румыния;
- Черногория;
- Словения;
- Италия;
- Нидерланды;
- Бельгия;
- Франция;
- Испания;
- Болгария.
Также перспективу нашего членства в НАТО поддержала Швеция – государство, которое, вероятно, следующим пополнит Альянс и станет 32-м членом.
Пока поддержку членства Украины не выражали Албания, Хорватия, Греция, Венгрия, Люксембург, Северная Македония, Португалия, Великобритания и США.Важно! Для вступления страны в НАТО необходима единодушная поддержка всех членов Альянса.
Напомним, что Украина подала заявку на членство в НАТО еще 30 сентября 2022 в ответ на провозглашение России об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. До сих пор Альянс официально не ответил на заявку Украины и, как ожидается, это сделают во время саммита в Вильнюсе 11 – 12 июля.
Накануне Владимир Зеленский отметил, что наше государство понимает, что не может присоединиться к Североатлантическому союзу во время полномасштабной войны, однако рассчитывает на сигналы о том, что после победы мы станем полноправными членами НАТО.