В эфире 24 Канала политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко объяснил ответ Кремля. По его словам, Россия поняла, что Эрдоган не предан Путину на все 100%. Он просто зарабатывает огромные средства на слабости РФ.

Важно Эрдоган обратился к Си Цзиньпину с предупреждением о глобальной опасности: при чем здесь Украина

В том и заключается политика так называемой многовекторности от Эрдогана, чтобы зарабатывать сразу на всех,

– объяснил политолог.

Ведь президент Турции имеет устойчивые взаимоотношения с США, со странами НАТО, с Украиной. Стоит напомнить, что в начале полномасштабной войны турецкий Bayraktar действительно очень нам помог. Также Эрдоган абсолютно на всех встречах признает территориальную целостность Украины.

При этом турецкий лидер через свои порты пропускал зерно и получал за это огромную скидку. Он постоянно рассказывал о зерновой договоренности и говорил, какой же он справедливый миротворец.

Отношение Кремля к Эрдогану

Политолог отметил, что от России Реджеп Тайип Эрдоган также получил очень много. Он точно от тех соглашений в минусе не остался, а вот Россия на балансе. Где-то она и выиграла, но полностью лишить Украину зернового морского экспорта – не смогла, ведь Турция постоянно где-то маневрировала.

Поэтому и настолько резким был ответ Эрдогану от представителей России, ведь понимают, что своей абсолютной цели они не достигнут,

– рассказал политолог.

В любом случае, будет ли Эрдоган переговорщиком, или даст площадку – все равно обеспечит определенный баланс. При этом формально в России могут заявить, какой площадкой может быть Турция, если она находится в постоянных взаимоотношениях с США, с ЕС, покупает у них технику и является членом НАТО.

"Поэтому есть формальные причины отказа Эрдогану и неформальные. Сейчас Путин пытается расширить круг возможных переговорщиков, которые будут вести путинскую позицию с приоритетом на него", – объяснил Алексей Буряченко.