В ефірі 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко пояснив відповідь Кремля. За його словами, Росія зрозуміла, що Ердоган не відданий Путіну на всі 100%. Він просто заробляє величезні кошти на слабкості РФ.

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У тому й полягає політика так званої багатовекторності від Ердогана, щоб заробляти одразу на всіх,

– пояснив політолог.

Адже президент Туреччини має сталі взаємовідносини зі США, з країнами НАТО, з Україною. Варто нагадати, що на початку повномасштабної війни турецький Bayraktar дійсно дуже нам допоміг. Також Ердоган абсолютно на всіх зустрічах визнає територіальну цілісність України.

При цьому турецький лідер через свої порти пропускав зерно й отримував за це величезну знижку. Він постійно розповідав за зернову домовленість й говорив, який же він справедливий миротворець.

Ставлення Кремля до Ердогана

Політолог наголосив, що від Росії Реджеп Таїп Ердоган також отримав надзвичайно багато. Він точно від тих угод в мінусі не залишився, а от Росія на балансі. Десь вона й виграла, але повністю позбавити Україну зернового морського експорту – не змогла, адже Туреччина постійно десь маневрувала.

Тому й настільки різкою була відповідь Ердогану від представників Росії, адже розуміють, що своєї абсолютної цілі вони не досягнуть,

– розповів політолог.

У будь-якому випадку, чи буде Ердоган перемовником, чи дасть майданчик – все одно забезпечить певний баланс. При цьому формально в Росії можуть заявити, яким майданчиком може бути Туреччина, якщо вона перебуває в постійних взаємовідносинах зі США, з ЄС, купує в них техніку і є членом НАТО.

"Тому є формальні причини відмови Ердогану та неформальні. Зараз Путін намагається розширити коло можливих перемовників, які будуть вести путінську позицію з пріоритетом на нього", – пояснив Олексій Буряченко.