Про це повідомило управління зв'язку Турецької Республіки. За його даними, Ердоган попередив Сі Цзіньпіна про глобальну небезпеку від війн в Україні та Ізраїлі.

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Ердоган попередив Сі Цзіньпіна

Зазначається, що під час зустрічі лідери країн обговорили відносини Китаю та Туреччини, війну в Україні, яку розгорнула Росія, а також конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

Ердоган заявив, що метою є продовження кроків, спрямованих на покращення відносин між Туреччиною та Китаєм у всіх сферах, і що це піде на користь обом країнам.

За його словами, війна на території нашої держави, спричинена країною-агресоркою, та конфлікт Ізраїлю та ХАМАС можуть поширитись на регіональному та глобальному рівнях.

Тож турецький президент додав, що міжнародна спільнота нібито зобов'язане якомога швидше вжити ефективних заходів стосовно цього.

До речі, у Казахстані Ердоган також зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Він назвав московського "царя" своїм другом та заявив, що чекає на нього у Туреччині вже в "найкоротший час". Путін відповів, що "обов'язково приїде".

Зокрема, Ердоган запевнив Путіна, що Туреччина докладатиме зусиль для встановлення миру в Україні. Він вважає, що "справедливий мир", який задовольнить обидві сторони, можливий.