Эрдоган предложит провести встречу Путина и Зеленского в Турции

Турция может выступить посредником по переговорам между президентами Украины и России. Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье 6 марта проведет беседу с Путиным.

Об этом сообщил спикер Администрации президента Турции Ибрагим Калин в эфире одного из местных телеканалов.

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Войну нужно немедленно прекращать. Стороны должны вернуться на стол переговоров. Турция, в лице президента Эрдогана, прилагает активные усилия в этом вопросе,

– сказал Калин.

Спикер подчеркнул, что необходимо достичь перемирия и сформировать гуманитарные коридоры. Ведь затяжная война может нанести разрушительные последствия всему региону, не только Украине и России.

Ранее обсуждалась возможность встречи глав МИД – Дмитрия Кулебы и Лаврова – в Анкаре в период 11 – 13 марта. В России заявили, что не против такого формата.

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