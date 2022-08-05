Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с путиным

Реджеп Эрдоган 5 августа прибыл в россию. Там в Сочи турецкий лидер встретится с владимиром путиным.

В кремле заявили, что Эрдоган и путин обсудят экономическое и военно-техническое сотрудничество. Недавно СМИ сообщали, что путин просили президента Турции, чтобы в россии открыли завод по производству "Байрактаров". В то же время Халюк Байрактар – генеральный директор компании – заявил, что россияне никогда не будут продавать беспилотники.

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О чем путин будет просить Эрдогана в Сочи

The Washington Post сообщил, что на этот раз путин будет просить у Эрдогана, чтобы Турция помогла россии обойти санкции Запада. Речь идет об энергетическом и финансовом секторах. По данным разведки, российские чиновники активно пытаются найти новых партнеров.

В то же время, никаких подтверждений того, что Турция готова принять предложения страны-оккупанта, нет. Турецкий чиновник в разговоре со СМИ подчеркнул: его страна остается "преданной независимости и суверенитету Украины".

По данным The Washington Post, через турецкую территорию идут поставки для розничной торговли в россии. Это помогает стране-оккупанту.

Кроме того, россия требует, чтобы:

несколько государственных банков Турции открыли корреспондентские счета для самых крупных российских банков;

русским промышленным производителям разрешили работать за пределами свободных экономических зон в Турции.

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