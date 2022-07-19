Однако известно, что в рамках саммита состоится и двусторонняя встреча лидера Турции Реджепа Эрдогана и российского диктатора владимира путина. У них есть несколько потенциальных тем для обсуждения. Об этом 24 каналу рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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путин и Эрдоган обсудят Сирию и Украину

По его словам, ключевой темой встречи путина и Эрдогана станет Сирия. Он напомнил, что Турция объявила о подготовке к специальной операции на севере Сирии, направленной на взятие под контроль 30-километровой зоны.

"Она им нужна с точки зрения безопасности, то есть чтобы обезопаситься от курдских отрядов, а также переселить в эту зону часть сирийцев, чтобы таким образом несколько снять с себя экономическую нагрузку, вызванную большим количеством беженцев", – объяснил Семиволос.

Однако очевидно, что турецкий и российский президенты будут обсуждать не только Сирию, но и Украину. По мнению эксперта, на повестке дня их встречи будут вопрос зерна, а также обсуждение войны в Украине и опций ее завершения.

Не секрет, что Эрдоган этим занимается. Он продвигает себя и Турцию как переговорщика и посредника в этом конфликте. Поэтому я думаю, что эти темы обязательно будут обсуждаться на этой встрече,

– считает Семиволос.

Переговоры по украинскому зерну в Турции: последние новости

Как посредник в переговорах по разблокированию украинских портов для экспорта зерна Турция и ее президент Эрдоган пытаются организовать безопасные коридоры в Черном море. 11 июля он пообщался на эту тему с владимиром путиным, после чего позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и россией по разблокированию украинских портов для экспорта зерна. Посредниками в переговорах стали ООН и Турция.

После завершения встречи генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что появились положительные результаты. Он даже назвал эти переговоры "лучом надежды" на то, что необходимое для всего мира решение все же будет принято в соответствии с нормами международного права. Так, по его словам, было согласовано уже много аспектов, среди которых – механизм контроля и система координации.

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