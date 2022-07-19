Однак відомо, що у рамках саміту відбудеться й двостороння зустріч лідера Туреччини Реджепа Ердогана та російського диктатора владіміра путіна. У них є кілька потенційних тем для обговорення. Про це 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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путін та Ердоган обговорять Сирію та Україну

За його словами, ключовою темою зустрічі путіна та Ердогана стане Сирія. Він нагадав, що Туреччина оголосила про підготовку до спеціальної операції на півночі Сирії, спрямовану на те, щоб взяти під контроль 30-кілометрову зону.

"Вона їм потрібна з точки зору безпеки, тобто щоб убезпечитися від курдських загонів, а також переселити у цю зону частину сирійців, щоб таким чином дещо зняти з себе економічне навантаження, викликане великою кількістю біженців", – пояснив Семиволос.

Проте, очевидно, що турецький та російський президенти обговорюватимуть не лише Сирію, а й Україну. На думку експерта, на порядку денному їхньої зустрічі буде питання зерна, а також обговорення війни в України та опцій її завершення.

Не секрет, що Ердоган цим переймається. Він просуває себе та Туреччину як перемовника і посередника в цьому конфлікті. Тому я думаю, що ці теми обов'язково будуть обговорюватися на цій зустрічі,

– вважає Семиволос.

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Як посередник у перемовинах щодо розблокування українських портів для експорту зерна Туреччина та її президент Ердоган намагається організувати безпечні коридори у Чорному морі. 11 липня він поспілкувався на цю тему з владіміром путіним, після чого зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.

13 липня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та росією щодо розблокування українських портів для експорту зерна. Посередниками у перемовинах стали ООН та Туреччина.

Після завершення зустрічі генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що з'явилися позитивні результати. Він навіть назвав ці перемовини "променем надії" на те, що необхідне для усього світу рішення все ж ухвалять згідно з нормами міжнародного права. Так, за його словами, було погоджено вже багато аспектів, серед яких – механізм контролю та система координації.

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