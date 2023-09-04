Эрдоган сконтактирует с Зеленским, чтобы рассказать о чем говорил с Путиным, – Кулеба

В Сочи завершились переговоры между Путиным и Эрдоганом. Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что детали этого разговора турецкий президент расскажет лично Зеленскому.

Эрдоган посетил Россию, где встретился и побеседовал с Путиным на тему войны в Украине и возобновление зернового соглашения. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что теперь следует ожидать контакта турецкого лидера с главой нашего государства.

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Ничего не останется тайным

По словам Кулебы, президент Турции поделится с Зеленскими результатами переговоров с Путиным. Глава МИД уверен, что это произойдет, ведь между президентами обеих стран существует взаимное доверие. Потому все, о чем удалось или не удалось договориться в Сочи, наш президент услышит от Эрдогана лично.

Поэтому, добавил Кулеба, не следует паниковать, что, мол, переговоры об Украине прошли без ее участия.

Украина — это как тень отца Гамлета, мы всегда присутствуем,

– отметил дипломат.

Российскому шантажу нет конца

Кроме того, Кулеба разъяснил позицию Украины по зерновому соглашению. Первое – мы выступаем за то, чтобы оно возобновило свое функционирование. Второе – если возобновление сделки состоится, то не за счет выполнения российских прихотей. По мнению главы МИД, если пойти России на уступки сейчас, то через некоторое время она уже будет выдвигать новые требования. Третье – поиск альтернативных морских путей для экспорта.

Учитывая, что России верить нельзя, нужно развивать альтернативные морские коридоры к Черноморской зерновой инициативы. Что Украина успешно делает, и вы знаете о вышедших кораблях,

– напомнил дипломат.

Кулеба не сомневается, что если Россия и вернется к соглашению, он все равно будет делать все возможное, чтобы помешать его работе.

Отдельно чиновник отметил, что Украина однозначно негативно относится к снятию с России санкций для возобновления инициативы. Об этом, вероятно, будет просить ООН. Кулеба напомнил, что Путин требует снятия санкций не для улучшения жизни своих граждан, а для удовлетворения интересов некоторых людей из своего окружения.

Зерновое соглашение возобновить не удалось

Желаемого результата от встречи Эрдогана и Путина достичь не удалось. О возобновлении сделки они так и не договорились. Президент Турции сказал, что предложения с которыми его делегация прибыла в Россию, не пришлись по вкусу Кремлю. Однако он надеется, что соглашение удастся вернуть на новых условиях.

Путин заявил, что якобы готов вернуться к зерновым договоренностям, если будут выполнены требования Москвы по ее собственному экспорту. Глава Кремля хочет, чтобы