Унижает путина каждым заявлением, – политтехнолог объяснил масштабную политическую игру Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. путин отвечает тем, чем может. А газ – его важнейшее средство давления. Это – интересная политическая игра Эрдогана, в которой он постоянно унижает путина.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, все столь неоднозначные заявления Реджепа Эрдогана – это политическая игра, которая выглядит масштабно и красиво.

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Эрдоган постоянно унижает путина

Как отмечает Шейтельман, Эрдоган иногда приезжает к путину и все рассказывает, как они будут вместе торговать. А потом едет в Киев и постоянно отмечает, что Крым – это Украина, и передает "Байрактары", бронетранспортеры и т.д.

Так получается, что с путиным он только что-то обсуждает, а реальную помощь оказывает Украине. А недавнее заявление о газе – прекрасный троллинг путина.

Почему бы это не заявить Европе, когда ему это выгодно. И еще он лишний раз потроллил путина, мол, что ты молодец, мы на тебе заработаем, а Крым до сих пор Украина. Он унижает путина каждым таким заявлением. Типа, смотри, а ты там никуда не денешься от меня, я твой газ получу,

– отметил Шейтельман.

Политтехнолог считает, что если у Эрдогана есть возможность продавать российский газ, то он будет его реализовывать в Европу. Он убежден, что Турция закупает его не по нынешним ценам в 2 – 3 тысячи долларов, а по значительно более низким. Ведь сегодня так никто и не знает, какой именно контракт у Турции с россией.

Шейтельман о красивой политической игре Эрдогана по поводу россии: смотрите видео

Напомним, 23 августа президент Турции Реджеп Эрдоган принимал участие в саммите Крымской платформы. Там он заявил, что захват и оккупация Крыма незаконна, а сам полуостров "должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является". Это принципиальная позиция как с правовых взглядов, так и с моральных.