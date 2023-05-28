Эрдоган уже признал себя победителем выборов: окончательных результатов еще нет

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что победил во втором туре выборов президента. По его словам, народ доверил ему возглавить страну еще на пять лет.

Об этом Эрдоган заявил перед своими поклонниками. Однако окончательных результатов выборов еще нет.

Обратите внимание Эрдоган или Кылычдароглу: кто победил по предварительным результатам выборов президента Турции

Эрдогана уже поздравил Орбан

Эрдоган заявил, что победил на выборах президента и поблагодарил всех, кто отдал за него свой голос.

Я хочу поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на выборы и выразили волю в отношении своего будущего и своих детей,

– сказал Эрдоган.

Реджепа Эрдогана с победой на выборах поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Выборы в Турции

В первом туре ни один кандидат не набрал более 50% голосов, поэтому в стране объявили второй тур, в который вышли действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной коалиции Кемаль Кылычдароглу.

Синан Онан – кандидат, занявший третье место в первом туре, поддержал Реджепа Эрдогана. Онан в первом туре набрал 5% голосов.

28 мая состоялось голосование по второму туру. По предварительным данным, явка составила более 85%. По предварительным подсчетам, почти 100% голосов, с отрывом в 4%, побеждает Реджеп Эрдоган, набрав 52% голосов. Кемаль Кылычдароглу набрал 48%.

Однако официальные результаты еще не оглашены, а подсчет продолжается.