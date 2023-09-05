Запад озабочен дружеской встречей Эрдогана и Путина, есть еще подводная часть айсберга, – NYT

4 сентября Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Его визит стал причиной для беспокойства Запада, считавшего, что турецкий лидер отдалился от диктатора.

Собственно обозреватели напоминают, что два месяца назад на Западе предполагали, что Эрдоган стремится отдалиться от тесных отношений с Путиным. Но вчерашняя встреча продемонстрировала, что это совсем не так.

Читайте также Союзник на двух стульях: к чему Эрдоган готовит Путина и как на это влияют деньги Катара

Эрдоган преследует собственные интересы

Собственно визит в Сочи для Эрдогана был результативным. В ходе него обсуждали дальнейшее расширение сотрудничества между странами. Лидеры заявили, что увеличат объемы торговли и будут работать над энергетическими вопросами.

Интересно, что союзники Эрдогана по НАТО делают все для того, чтобы подорвать российскую экономику и ограничить ее доступ к энергетическим рынкам мира.

Также обсуждалась неотложная геополитическая тема: возобновление зерновой сделки. Правда, не было заявлений о каком-либо конкретном прогрессе. Аналитики предполагают, что Эрдоган и Путин не зря встретились. Это демонстрация, что их отношения продолжаются и что каждая сторона больше выигрывает от сотрудничества, чем теряет.

К примеру, Турция продолжает поставлять России необходимые ей товары. Тем временем для Турции Россия стала благодатным рынком для турецкого экспорта, а также она укрепила деньги турецкого правительства. Для этого Кремль отсрочил платежи за газ и депозиты в турецком центральном банке.

Отношения Путина и Эрдогана – головоломка для Запада

С тех пор, как Россия вторглась в Украину 18 месяцев назад, расшифровка отношений между Путиным и Эрдоганом становится все более сложной головоломкой для западных политиков, пытающихся сориентироваться в сложной дипломатии, связанной с войной,

– говорят обозреватели.

Запад считает Путина главным виновником в войне против Украины. США и НАТО пытаются остановить его военную машину, налагая санкции.

Тем временем у Эрдогана более сложная позиция. Он вместе с тем осуждает российское вторжение и предлагает помощь Украине. Но также расширяет экономические связи Турции с Россией, называя Путина "своим другом".

Такой подход позволил Эрдогану принять уникальную дипломатическую роль. Это дало возможность Турции помочь Украине во время обмена пленными и в зерновом соглашении. В то же время, его отказ избегать Путина разочаровал союзников по НАТО и заставил некоторых политиков в частных разговорах озвучивать сомнения. Они не уверены, на чьей он стороне.

Россия и Турция тесно переплелись

Так, летом Эрдоган имел результативный разговор с Байденом. Более того, во время него заявил о "новом процессе" с Соединенными Штатами. Кроме того, высказался по поводу того, что Украина "без сомнения заслуживает членства в НАТО".

Казалось бы, после этого ни о каких тесных отношениях с Россией и речи быть не может. Но нет, ведь встреча Путина и Эрдогана 4 сентября продемонстрировала, что две страны тесно переплетены.

Путин кичился тем, насколько возросла торговля между Россией и Турцией за последние годы. Упоминал он и о статусе Турции как месте отдыха русских туристов. Последним путешествовать сейчас по Европе не слишком удается. Чтобы вы понимали, за прошлый год Турцию посетило около 5 миллионов россиян, убеждал бункерный дед.

Теснее сотрудничество двух стран по энергетическим вопросам. И они не планируют его останавливать. Так, минувшей зимой Москва разрешила Эрдогану отсрочить платежи за российский газ. А еще дала возможность производить некоторые платежи в другой валюте, а не в долларах. Это позволило снизить давление на резервы страны.

Тем временем Эрдоган с гордостью заявил об атомной электростанции, которую совместно с Россией строит у средиземноморского побережья. Более того, он заинтересован в сооружении второй.

Есть то, о чем не говорят на публике

Собственно директор Евразийского центра Корнеги Александр Габуев отмечает, что лидеры могли также обсудить другие вопросы. Следует обратить внимание на то, кто входил в делегацию обоих государств. Среди них были руководители двух центральных банков. Это наводит на мысль об увеличение размеров торговли в государственных валютах.

Присутствие Дмитрия Шугаева, директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, тоже может быть не случайной. Это означает, что могли также обсуждать военные вопросы.

Есть подводная часть айсберга, о которой мы не знаем,

– констатировал господин Габуев.

В то же время лидерам не удалось договориться о возобновлении зерновой сделки, заключенной в прошлом году при посредничестве Турции и ООН. Еще в июле Россия из нее вышла. Мол, не получила от соглашения ожидаемые выгоды. А 4 сентября Путин заявил, что его страна возобновит участие, если выполнят ее требования.

Следует отметить, что Россия и Турция обсуждали создание общего газового хаба на территории последней. Соответствующая идея Эрдогану нравится, это позволяет улучшить на мировых рынках энергетики слабые позиции Турции. А еще позволит продавать российский газ странам, которые не будут покупать его непосредственно.

Путин уже заявил, что "Газпром" передал "дорожную карту" проекта турецкому коллеге, компании BOTAS. Правда, энергетические эксперты сомневаются в жизнеспособности идеи диктатора. Мол, маловероятно, что в ЕС одобрят газопроводы России.

Собственно, Европа слишком много усилий приложила, чтобы сократить свою зависимость от российского газа. Она нашла альтернативные для себя источники. В частности, поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других государств.