Эрдоган встретился с Зеленским в Киеве и поздоровался словами "Слава Украине": видео церемонии

Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В Киеве президента Турции встретил Владимир Зеленский.

Главы государств вышли на крыльцо Мариинского дворца, где прозвучали гимны обеих стран. После этого политики осмотрели строй почетного караула и поздоровались с делегациями.

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Реджеп Эрдоган, как и во время своего прошлого визита в Киев, обратился к украинским военным традиционным приветствием "Слава Украине!". В ответ раздалось "Героям Слава!".

Эрдоган и Зеленский встретились в Киеве: смотрите видео

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