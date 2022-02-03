Эрдоган встретился с Зеленским в Киеве и поздоровался словами "Слава Украине": видео церемонии
3 февраля 2022 , 13:30Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В Киеве президента Турции встретил Владимир Зеленский.
Главы государств вышли на крыльцо Мариинского дворца, где прозвучали гимны обеих стран. После этого политики осмотрели строй почетного караула и поздоровались с делегациями.
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Реджеп Эрдоган, как и во время своего прошлого визита в Киев, обратился к украинским военным традиционным приветствием "Слава Украине!". В ответ раздалось "Героям Слава!".
Эрдоган и Зеленский встретились в Киеве: смотрите видео
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