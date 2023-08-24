Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что переговоры со страной-агрессором на нынешнем этапе войны будут означать капитуляцию нашего государства.
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"Но не может лидер другой страны говорить Украине после 18 месяцев: "Проиграйте войну". Это неуважение к героям", – подчеркнул Подоляк.
Украине не о чем договариваться с Россией: смотрите интервью Михаила Подоляка 24 Каналу
Чтобы добиться реальной деэскалации, Украине нужны не переговоры, а оружие. Чем быстрее наше государство его получит – тем быстрее завершится война. Только поддерживая Киев, можно восстановить миропорядок.
О чем договариваться с Россией
Страна-агрессор стремится к переговорам, чтобы избежать проигрыша в войне и уничтожить Украину в перспективе. Очевидно, что наше государство это не устраивает.
Украинские лидеры неоднократно отмечали, что будут делать все для освобождения оккупированных территорий и привлечения России к ответственности за военные преступления. В этом какие-либо переговоры бессильны.
"И главное, а кто сказал, что Россия будет выполнять договоренности?" – риторически спросил Подоляк.
В мире раздаются призывы к переговорам России и Украины:
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что политический сезон осенью может быть очень сложным. Одна из причин – призывы разных стран мира к началу переговоров с Россией.
- Кроме того, о переговорах России и Украины заговорили в ОАЭ. Президент Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным во время Конференции ООН по изменению климата.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не уступит свои территории. Любые переговоры со страной-агрессором возможны только после освобождения Донбасса и Крыма.