Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что переговоры со страной-агрессором на нынешнем этапе войны будут означать капитуляцию нашего государства.

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"Но не может лидер другой страны говорить Украине после 18 месяцев: "Проиграйте войну". Это неуважение к героям", – подчеркнул Подоляк.

Украине не о чем договариваться с Россией: смотрите интервью Михаила Подоляка 24 Каналу

Чтобы добиться реальной деэскалации, Украине нужны не переговоры, а оружие. Чем быстрее наше государство его получит – тем быстрее завершится война. Только поддерживая Киев, можно восстановить миропорядок.

О чем договариваться с Россией

Страна-агрессор стремится к переговорам, чтобы избежать проигрыша в войне и уничтожить Украину в перспективе. Очевидно, что наше государство это не устраивает.

Украинские лидеры неоднократно отмечали, что будут делать все для освобождения оккупированных территорий и привлечения России к ответственности за военные преступления. В этом какие-либо переговоры бессильны.

"И главное, а кто сказал, что Россия будет выполнять договоренности?" – риторически спросил Подоляк.

В мире раздаются призывы к переговорам России и Украины: