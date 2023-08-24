Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що переговори з країною-агресоркою на нинішньому етапі війни означатимуть капітуляцію нашої держави.

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"Але не може лідер іншої країни казати Україні після 18 місяців: "Програйте війну". Це неповага до героїв", – наголосив Подоляк.

Україні нема про що домовлятися з Росією: дивіться інтерв'ю Михайла Подоляка 24 Каналу

Щоб досягнути реальної деескалації, Україні потрібні не перемовини, а зброя. Що швидше наша держава її отримає – то швидше завершиться війна. Лише підтримуючи Київ, можна відновити світопорядок.

Про що домовлятися з Росією

Країна-агресорка прагне переговорів, щоб уникнути програшу у війні та знищити Україну в перспективі. Очевидно, що нашу державу це не влаштовує.

Українські лідери неодноразово наголошували, що робитимуть усе для звільнення окупованих територій та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. У цьому будь-які перемовини безсилі.

"І головне, а хто сказав, що Росія буде виконувати домовленості?" – риторично запитав Подоляк.

У світі лунають заклики до переговорів Росії та України: