Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що переговори з країною-агресоркою на нинішньому етапі війни означатимуть капітуляцію нашої держави.
До теми У НАТО припустили, що Україна стане членом після поступок територій Росії: різка реакція МЗС
"Але не може лідер іншої країни казати Україні після 18 місяців: "Програйте війну". Це неповага до героїв", – наголосив Подоляк.
Україні нема про що домовлятися з Росією: дивіться інтерв'ю Михайла Подоляка 24 Каналу
Щоб досягнути реальної деескалації, Україні потрібні не перемовини, а зброя. Що швидше наша держава її отримає – то швидше завершиться війна. Лише підтримуючи Київ, можна відновити світопорядок.
Про що домовлятися з Росією
Країна-агресорка прагне переговорів, щоб уникнути програшу у війні та знищити Україну в перспективі. Очевидно, що нашу державу це не влаштовує.
Українські лідери неодноразово наголошували, що робитимуть усе для звільнення окупованих територій та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. У цьому будь-які перемовини безсилі.
"І головне, а хто сказав, що Росія буде виконувати домовленості?" – риторично запитав Подоляк.
У світі лунають заклики до переговорів Росії та України:
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що політичний сезон восени може бути вкрай складним. Одна з причин – заклики різних країн світу до початку переговорів з Росією.
- Крім того, про перемовини Росії та України заговорили в ОАЕ. Президент Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч між Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним під час Конференції ООН з питань зміни клімату.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не поступиться своїми територіями. Будь-які переговори з країною-агресоркою можливі лише після звільнення Донбасу та Криму.