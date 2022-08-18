Эрдоган считает, что Украина и россия должны решить исход войны в переговорах. Он сказал, что возможно "положительную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна можно "превратить" в постоянный мир.

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"Анкара работает для остановки войны за столом переговоров. Мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать. Мы предоставим всю необходимую помощь, чтобы отстроить Украину", – сказал президент Турции.

О чем еще говорил Эрдоган

Лидер Турции считает, что не только Украина, а мир начал ощущать положительные последствия исторического Стамбульского соглашения по возобновлению экспорта украинского зерна. По его словам, с 1 августа на мировые рынки доставили на 25 судах 625 тысяч тонн украинского зерна.

Я верю в то, что война закончится за столом переговоров. По сути, Зеленский и Гутерриш согласны с этим. Дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь окончания войны,

– сказал Эрдоган.

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О чем говорили на встрече

Трехсторонние переговоры между Гутерришем, Зеленским и Эрдоганом длились около 40 минут. Они встретились во львовском Дворце Потоцких и общались о депортациях украинцев, зерновых соглашениях, освобождении военных и медиков из российского плена.

Перед этим Зеленский и Эрдоган говорили приблизительно 2 часа. Это первый визит турецкого президента в Украину. Зеленский надеется, что тот скоро примет участие в Крымской платформе. Президент Украины отметил, что они общались на следующие темы:

как улучшить зерновую инициативу;

ядерный шантаж россии вокруг Запорожской АЭС и угрозы взорвать станцию;

кражу россией украинского зерна на временно оккупированных территориях;

оборонное взаимодействие между Турцией и Украиной;

военные преступления россиских оккупантов.

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