Эрдоган хочет обсудить с Трампом прекращение войны России против Украины

Эрдоган заявил, что Турция готова поспособствовать достижению мира в Украине. В частности он хотел бы обсудить это с Трампом.

Такое заявление Эрдоган сделал во время пресс-конференции в Анкаре после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как Турция может помочь в мирных переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости скорейшего достижения справедливого и прочного мира в Украине, подчеркнув, что Турция готова активно способствовать этому процессу.

"Справедливый и прочный мир должен быть достигнут в Украине как можно быстрее,... до того, как последствия войны в нашей соседней географии еще больше углубятся,

– сказал Эрдоган.

Он также добавил, что Турция и в дальнейшем будет прилагать усилия для установления мира, в частности он планирует обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя возможные сценарии прекращения войны в Украине, отметил, что его страна играет скромную роль в международных делах, но если новый президент США способен быстро остановить конфликт, его "следует его поддержать, насколько это возможно".

Давайте снимем розовые очки и будем немного реалистами с точки зрения достижения мира. На самом деле, в нынешней ситуации не следует ожидать, что Россия уйдет с территорий, которые она сейчас удерживает. В то же время невозможно ожидать, что Украина станет членом НАТО. Это не просто мнение словацкого правительства, а то, что невозможно,

– заявил Фицо.

Визит премьер-министра Словакии в Турцию завершился подписанием ряда соглашений, которые подняли отношения между странами до уровня стратегического партнерства. Документы охватывают сотрудничество в сфере оборонной промышленности, культуры и других отраслей.