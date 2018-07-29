Эрдоган анонсировал встречу лидеров Франции, Германии, России и Турции
Президент Турции Раджеп Эрдоган заявил о том, что 7 августа в Стамбуле состоится встреча лидеров Франции, Турции, России и Германии.
Об этом сообщает издание CNN Turk.
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Отмечается, что предметом обсуждения на предстоящей встрече станет ситуация в Сирии.
Лидеры четырех стран обсудят свои варианты помощи Сирии.
Напомним, что Франция совместно с Россией отправила 50 тонн гуманитарного груза в Сирию после договоренностей с правительством Башара Асада. Гуманитарная операция вызывает неоднозначные оценки, но она в любом случае утверждает военную победу Дамаска.
Источник: 24 Канал
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