Ердоган анонсував зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та Туреччини

Президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив про те, що 7 серпня у Стамбулі відбудеться зустріч лідерів Франції, Туреччини, Росії та Німеччини.

Про це повідомляє видання CNN Turk.

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Зазначається, що предметом обговорення на майбутній зустрічі стане ситуація в Сирії.

Лідери чотирьох країн обговорять свої варіанти допомоги Сирії.

Нагадаємо, що Франція спільно з Росією відправила 50 тонн гуманітарного вантажу в Сирію після домовленостей з урядом Башара Асада. Гуманітарна операція викликає неоднозначні оцінки, але вона в будь-якому випадку утверджує військову перемогу Дамаска.