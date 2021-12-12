"Эскадрон смерти" : в Швеции говорят, что задержали украинцев, приехавших убить авторитета

Правоохранители Швеции задержали группу мужчин, которых СМИ назвали "эскадроном смерти". Предварительно, ими были три гражданина Украины, которые приехали, чтобы якобы убить криминального авторитета.

Подозреваемых задержали в автомобиле, когда приехали на заправку. Эту операцию провели еще 5 декабря, однако о ней стало известно только сейчас.

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Задержанные якобы планировали убийство

Шведские силовики сообщили, что подозреваемые – двое 40-летних и один 30-летний мужчина – якобы планировали убийство одного из представителей местного криминалитета. Для выполнения заказа они прибыли в город Норртелье, что неподалеку от Стокгольма.

На опубликованной изданием видеозаписи можно видеть, как проводится операция в муниципалитете Бергсхамра. Подозреваемых задержали в автомобиле, когда те приехали на заправку.

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Что известно о подозреваемых

Один из подозреваемых некоторое время проживал в Швеции, а двое других прилетели из Киева, прежде всего они также жили на территории страны. Задержанные – бывшие военные, своей вины они не признают, их уже освободили под залог.

Прокурор Патрик Соневанг, который представляет Национальный отдел по борьбе с международной и организованной преступностью, не сообщает о деталях операции, ссылаясь на тайну следствия.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями украинского МИД для подтверждения этой информации. Мы обязательно дополним этот материал, когда получим детали инцидента.

Согласно заявлению пресс-службы прокуратуры, двух подозреваемых будут депортировать в Украину. Сообщается, что третьему задержанному, который подозревается в подготовке к убийству, отводилась второстепенная роль.