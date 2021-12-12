Підозрюваних затримали в автомобілі, коли приїхали на заправку. Цю операцію провели ще 5 грудня, проте про неї стало відомо лише зараз.

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Затримані нібито планували вбивство

Шведські силовики повідомили, що підозрювані – двоє 40-річних та один 30-річний чоловік – нібито планували вбивство одного з представників місцевого криміналітету. Для виконання замовлення вони прибули у місто Норртельє, що неподалік від Стокгольму.

На опублікованому виданням відеозапису можна бачити, як проводиться операція у муніципалітеті Бергсхамра. Підозрюваних затримали в автомобілі, коли ті приїхали на заправку.

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Що відомо про підозрюваних

Один із підозрюваних деякий час проживав у Швеції, а двоє інших прилетіли з Києва, насамперед вони також мешкали на території країни. Затримані – колишні військові, своєї провини вони не визнають, їх уже звільнили під заставу.

Прокурор Патрік Соневанг, який представляє Національний відділ боротьби з міжнародною та організованою злочинністю, не повідомляє про деталі операції, посилаючись на таємницю слідства.

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Згідно із заявою прес-служби прокуратури, двох підозрюваних депортуватимуть до України. Повідомляється, що третьому затриманому, який підозрюється у підготовці до вбивства, відводилася другорядна роль.