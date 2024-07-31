В Тегеране подняли красный флаг мести в результате этого события, из-за этого возникли дискуссии о вероятном начале большой войны на Ближнем Востоке. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что в этом регионе может произойти эскалация военных сил.

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Причины эскалации

По мнению политолога, конфликт на Востоке имеет три проблемы, которые перетекают друг в друга.

Первое – говорится о войне ХАМАСа с Израилем, где ХАМАС напал на Израиль. Второе – израильско-палестинской территориальный конфликт. Он касается спора, какая из стран является субъектной и независимой. Третье – конфликт между Израилем и Ираном.

Саакян считает, что каждая из этих проблем может быть политически выгодна определенным лидерам.

Беньямин Нетаньяху (Премьер-министр Израиля – 24 Канал) заинтересован в том, чтобы война сейчас не угасала. Как только она прекратится, то его политическая карьера закончится,

– сказал он.

Политолог предположил, что Нетаньяху, в случае прихода к власти Дональда Трампа, получит дополнительную поддержку для того, чтобы провести масштабную военную кампанию в отношении всех трех проблем.

Иран не хотел бы эскалации, но он не сможет не ответить,

– высказался он.