У Тегерані підняли червоний прапор помсти внаслідок цієї події, через це виникли дискусії про ймовірний початок великої війни на Близькому Сході. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що у цьому регіоні може відбутись ескалація військових сил.

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Причини ескалації

На думку політолога, конфлікт на Сході має три проблеми, які перетікають одна в одну.

Перше – мовиться про війну ХАМАСу з Ізраїлем, де ХАМАС напав на Ізраїль. Друге – ізраїльсько-палестинській територіальний конфлікт. Він стосується суперечки, яка з країн є суб'єктною та незалежною. Третє – конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Саакян вважає, що кожна із цих проблем може бути політично вигідна певним лідерам.

Беньямін Нетаньягу (Прем'єр-міністр Ізраїлю – 24 Канал) зацікавлений в тому, щоб війна зараз не згасала. Як тільки вона припиниться, то його політична кар'єра закінчиться,

– сказав він.

Політолог припустив, що Нетаньягу, у випадку приходу до влади Дональда Трампа, отримає додаткову підтримку для того, щоб провести масштабну воєнну кампанію стосовно всіх трьох проблем.

Іран не хотів би ескалації, але він не зможе не відповісти,

– висловився він.