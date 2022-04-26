Эскалация происходила давно, – Санду о ситуации в Приднестровье
Источник:AVA
В Молдове завершилось заседание Совбеза по провокациям в Приднестровье. По его итогам, Майя Санду объяснила, кто ответственен за эскалацию.
Результаты заседания Совбеза Молдовы
По словам президента Молдовы, в непризнанном Приднестровье накалилась ситуация между разными силами. Именно это и привело к серии взрывов.
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Наш анализ показал, что существует напряженность между разными силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации ситуации,
– отметила Санду.
Глава государства подчеркнула, что эскалацию в регионе наблюдали уже несколько недель. Ведь уже долгое время поступали сообщения о заминировании школ и больниц. Также она подтвердила взрывы на аэродроме в Тирасполе, но сказала, что их причины пока неизвестны.
Санду осудила провокации и попытки втянуть Молдову в конфликт. Также президент подчеркнула, что готова к диалогу.
По итогам заседания Совбеза Молдовы правоохранительным органам страны предоставили следующие рекомендации:
- проверять движение в зоне безопасности;
- повысить интенсивность патрулирования у границ Молдовы;
- повысить уровень оповещения безопасности объектов критической инфраструктуры;
- повысить боевую готовность всех учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка.
Последние новости о ситуации в Приднестровье
- 25 апреля взрывы прогремели в Тирасполе, а 26 апреля – недалеко от поселка Маяк.
- В результате повреждены антенны, которые транслировали российские частоты.
- Взрывы вызвали панику среди населения и на границе непризнанной республики с Молдовой образовались очереди из автомобилей.
- В Офисе Президента Украины отметили, что взрывы – это российские провокации. Так Кремль хочет показать Молдове, что ей следует ждать "гостей".
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