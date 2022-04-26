Эскалация происходила давно, – Санду о ситуации в Приднестровье

26 апреля 2022 , 17:36
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AVA

В Молдове завершилось заседание Совбеза по провокациям в Приднестровье. По его итогам, Майя Санду объяснила, кто ответственен за эскалацию.

Результаты заседания Совбеза Молдовы

По словам президента Молдовы, в непризнанном Приднестровье накалилась ситуация между разными силами. Именно это и привело к серии взрывов.

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Наш анализ показал, что существует напряженность между разными силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации ситуации,
– отметила Санду.

Глава государства подчеркнула, что эскалацию в регионе наблюдали уже несколько недель. Ведь уже долгое время поступали сообщения о заминировании школ и больниц. Также она подтвердила взрывы на аэродроме в Тирасполе, но сказала, что их причины пока неизвестны.

Санду осудила провокации и попытки втянуть Молдову в конфликт. Также президент подчеркнула, что готова к диалогу.

По итогам заседания Совбеза Молдовы правоохранительным органам страны предоставили следующие рекомендации:

  • проверять движение в зоне безопасности;
  • повысить интенсивность патрулирования у границ Молдовы;
  • повысить уровень оповещения безопасности объектов критической инфраструктуры;
  • повысить боевую готовность всех учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка.

Последние новости о ситуации в Приднестровье

  • 25 апреля взрывы прогремели в Тирасполе, а 26 апреля – недалеко от поселка Маяк.
  • В результате повреждены антенны, которые транслировали российские частоты.
  • Взрывы вызвали панику среди населения и на границе непризнанной республики с Молдовой образовались очереди из автомобилей.
  • В Офисе Президента Украины отметили, что взрывы – это российские провокации. Так Кремль хочет показать Молдове, что ей следует ждать "гостей".

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Автор: Софія Мінджоса