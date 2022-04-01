В Эстонии заявили, что из РФ прибыли первые украинцы, которых депортировали из Мариуполя

Общественным транспортом из Санкт-Петербурга в Эстонию прибывают беженцы из Украины, которые хотят попасть в Европу. Их силой вывезли в Россию из районов Восточной Украины, таких как Мариуполь.

Об этом рассказывает Райт Реммель, представитель руководства компании LuxExpress. Транспортное сообщение между Россией и Эстонией сейчас осуществляется только автобусами.

Читайте также: НАТО не воспринимало серьезно Россию, поэтому надо готовиться к будущим угрозам, – президент Эстонии

Среди пассажиров растет доля украинских беженцев. Они прибыли в Россию из Мариуполя и едут в Эстонию через Санкт-Петербург,

– рассказал представитель компании.

Украинские беженцы в Эстонии

По его словам, проблем с украинцами, как правило, не возникает, кроме того, что иногда у них нет документов, например, вместо паспорта – копии документа.

"Тогда мы заранее связываемся с Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии, чтобы выяснить, смогут ли они пересечь эстонский границу", – рассказал Реммель.

Представитель другой компании Baltic Shuttle также подтвердил, что украинцы бегут из России в Эстонию. По его словам, более 50% их пассажиров – это беженцы, которые прибыли в Россию с Украины и едут в Эстонию на автобусе из Санкт-Петербурга, чтобы остаться здесь или уехать в другие страны.

По информации ООН, более 10 миллионов украинцев, в том числе большая часть детского населения Украины, покинули свои дома с начала войны. Из них 6,5 миллиона являются внутренне перемещенными лицами и 3,9 миллиона стали беженцами, то есть пересекли границы с соседними странами.

Обратите внимание – Беженцы из Мариуполя рассказывают как выходили из блокады: смотрите видео