Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его мнению, военно-морские и военно-воздушные силы России такие же многочисленные, как и до вторжения 24 февраля.

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Россия может восстановить сухопутные войска на довоенном уровне

Давайте будем честными: российские военно-морские и военно-воздушные силы более или менее такие же многочисленные, как и до войны,

– заявил министр.

Эстонский министр соглашается, что российские сухопутные войска действительно понесли значительные потери в Украине. В то же время Ханно Певкур считает, что Россия "рано или поздно" сможет восстановить их и даже выйти на довоенный уровень.

"У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России уменьшилась или угроза для НАТО уменьшилась", – резюмировал Певкур.

Потери России и чего ждать на фронте

Россия продолжает нести большие потери в войне против Украины, ведь не отказалась от своих захватнических целей. По состоянию на 27 ноября известно о ликвидации 87 310 российских оккупантов.

За 9 месяцев полномасштабной войны в Украине потери России значительно больше, чем в Чеченских войнах и в Афганистане. В ВСУ информировали, что у россиян большое количество санитарных потерь.

В Институте изучения войны предполагают, что в ближайшее время боевые действия в Украине могут активизироваться. Это вызвано понижением температуры, в результате чего будет замерзать грязь. Следовательно, военные смогут передвигаться.

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что ВСУ могут активизироваться в районе Кременной и Сватового.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прогнозирует, что ближайшие месяцы войны будут тяжелыми. Он призвал партнеров удвоить поддержку Украины.

В то же время, Россия в последнее время пытается посадить Киев за стол переговоров. В Кремле традиционно заговорили о мирных переговорах, когда потерпели неудачу на поле боя. Украина готова к переговорам только в том случае, если Россия выведет свои войска.

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