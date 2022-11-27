Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. На його думку, військово-морські та військово повітряні сили Росії такі ж великі, як до вторгнення 24 лютого.

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Росія може відновити сухопутні війська станом на довоєнний рівень

Давайте будемо чесними: російські військово-морські та військово повітряні сили більш-менш такі ж великі, як і до війни,

– заявив міністр.

Естонський міністр погоджується, що російські сухопутні війська справді зазнали значних втрат в Україні. Водночас Ханно Певкур вважає, що Росія "рано чи пізно" зможе відновити їх і навіть вийти на довоєнний рівень.

"У нас немає підстав вважати, що загроза з боку Росії зменшилася або загроза для НАТО зменшилася", – резюмував Певкур.

Втрати Росії та чого очікувати на фронті

Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні проти України, адже не відмовилася від своїх загарбницьких цілей. Станом на 27 листопада відомо про ліквідацію 87 310 російських окупантів.

За 9 місяців повномасштабної війни в Україні втрати Росії значно більші, ніж у Чеченських війнах та у війні в Афганістані. У ЗСУ інформували, що в росіян велика кількість санітарних втрат.

В Інституті вивчення війни припускають, що найближчим часом бойові дії в Україні можуть активізуватися. Це спричинено пониженням температури, внаслідок чого замерзатиме бруд. Відтак, військові зможуть пересуватися.

Аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що ЗСУ можуть активізуватися у районі Кремінної та Сватового.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прогнозує, що найближчі місяці війни будуть важкими. Він закликав партнерів подвоїти підтримку України.

Водночас Росія останнім часом намагається посадити Київ за стіл переговорів. У Кремлі традиційно заговорили про мирні переговори, коли зазнали невдач на полі бою. Україна готова до переговорів тільки в тому випадку, якщо Росія виведе свої війська.

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