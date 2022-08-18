Эстония уже перестала пускать россиян с шенгенскими визами

Начиная с 18 августа, Эстония прекратила пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна. Таким образом, примерно 25 000 россиян не смогут попасть в страну.

Соответствующее решение об этом запрете было принято еще 11 августа, однако только 18 августа оно вступило в силу.

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Заместитель директора Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев сказал, что ограничения касаются:

путешествий с целями туризма,

посещение спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями.

Кого из россиян будут пускать в Эстонию

В Эстонию смогут попасть только те, кто приезжает за туристическими визами к родным:

родителей,

детей,

супругов.

Кроме того, исключения делаются для визитов с гуманитарными целями: например, на похороны.

Что будет с теми, кто уже находится в Эстонии.

Приехавших до 18 августа выгонять из страны не будут, но при выезде из Шенгенской зоны их визы аннулируются. Исключения делают для тех, кто до начала действия санкций поехал транзитом через Эстонию в третью страну, например, Британию, и хочет по тому же пути вернуться домой.

Зеленский рассказал, что заставит путина остановить войну

Эстония по-прежнему будет пускать россиян с туристическими визами, выданными другими государствами Шенгена. Но министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявляет, что у Эстонии есть возможность в одностороннем порядке запретить въезд и им.

россияне довольно странно относятся к введению против них санкций. Они обвиняют в ограничениях и неудобствах не свою власть, а другие страны. И хотя санкции западных партнеров Украины предусматривают ограничения в разных отраслях, важнейшим остается закрытие границ.

Об этом ранее рассказал президент Владимир Зеленский. По его мнению, важнейшие санкции – это закрыть границы, потому что оккупанты забирают чужую территорию. Президент пояснил, что большинство россиян пытаются откреститься от своей вины за войну. Они говорят, мол, "рядовые граждане не виноваты".

Но если закрыть границы для россиян, то они будут вынуждены оказывать давление на свое политическое руководство. Проще говоря, самое массовое сопротивление и недовольство россиян может остановить путина.

Добавим, что ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%. Визы россиянам также не выдают Латвия, Литва, Польша, Чехия.

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