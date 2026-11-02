Имел связи с ФСБ: Эстония выдворила преподавателя вуза с российским паспортом
2 ноября Эстония выдворила со своей территории гражданина России Леонида Карабешкина. В отношении мужчины введен полный запрет на въезд в Шенгенскую зону.
Решение о выдворении было принято по представлению Эстонской полиции безопасности (KAPO), которая сообщила об этом в социальной сети X. Спецслужба пояснила, что такой шаг призван предотвратить деятельность, угрожающую безопасности как самого балтийского государства, так и всей Европы.
Что известно о деятельности россиянина
Пресс-секретарь KAPO Марта Туул в комментарии ERR сообщила, что Леонид Карабешкин регулярно посещал Россию и проводил встречи с кураторами и лицами, действовавшими в их интересах.
Многие из этих контактов находятся под санкциями Европейского Союза и Украины за осуществление враждебного влияния. В частности, депортированный россиянин контактировал с Сергеем Рекедой и подпадающим под санкции Сергеем Рудновым.
Кроме того, Карабешкин сотрудничал с российским центром международной и региональной политики CIRP, в мероприятиях которого принимали участие лица, связанные с Федеральной службой безопасности России. Также у него были связи с сетями влияния типа RuBaltic и Regnum.
Отмечается, что в Эстонии мужчина преподавал и занимался научной работой в частном высшем учебном заведении "Евроакадемия".
Глава эстонского МИД Маргус Цахкна в своем сообщении подчеркнул, что Таллинн не будет терпеть действий, наносящих ущерб безопасности партнеров и страны.
По его словам, тем, кто связан с враждебными сетями российских спецслужб, не стоит рассчитывать на открытость Европы, а депортация и полный запрет на передвижение по Шенгенской зоне являются абсолютно справедливым решением.
Напомним, Латвия внесла российскую телеведущую Ксению Собчак и ее мужа – театрального режиссера Константина Богомолова – в список нежелательных лиц. Им запретили въезд на территорию балтийской страны на неопределенный срок.