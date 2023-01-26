Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы: просят разрешения Германии

Эстония заявила о готовности передать Украине кассетные боеприпасы. Страна уже направила запрос Германии на одобрение, поскольку требуется разрешение.

Разрешение нужно, ведь Германия – страна-производитель этих боеприпасов. Ранее СМИ также сообщали о возможной помощи, но теперь намерения официально подтвердили.

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Что известно о помощи

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его государство решило предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Однако он отметил, что пока не будет говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины. В частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов.

Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу здесь проблемы, поскольку уже сейчас обе стороны используют на территории Украины такие боеприпасы,

– сказал Певкур.

Отметим, что сотня стран 15 лет назад присоединились к конвенции о запрете кассетных боеприпасов, но Украина, Эстония, США и еще некоторые государства не входят в это число.

США тоже могут предоставить боеприпасы

Ранее сообщалось, что Штаты также рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. Однако это произойдет только в том случае, если будет критическое истощение украинских запасов оружия.