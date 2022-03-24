Эстония, Латвия и Литва будут всесторонне помогать Украине в борьбе с российским оккупантом

Страны Балтии помогут Украине в борьбе с агрессором. Украина вместе с Латвией, Литвой и Эстонией создали фонды гуманитарной помощи и восстановления экономики.

Денис Шмыгаль встретился в Киеве с Юри Ратасом, Инарой Мурниеце и Викторией Чмилите-Нильсен. Премьер рассказал им о героическом сопротивлении украинского народа.

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Правительство перевело экономику на "военные рельсы", – Шмыгаль

Украинцы давно доказали, что они являются частью европейской семьи. Правительство со своей стороны ускоряет все бюрократические процедуры, чтобы закрепить это на бумаге. Правительство Украины перевело экономику на военные рельсы. Вовремя осуществляем все выплаты, финансируем армию, работаем над тем, чтобы упростить работу бизнеса,

– сказал Шмыгаль.

Премьер призвал страны Балтии присоединяться к восстановлению Украины.

Созданы следующие фонды:

Фонд поддержки украинской армии и гуманитарной помощи,

Фонд обслуживания внешнего долга,

Фонд перезапуска малого и среднего бизнеса,

Фонд восстановления разрушенной инфраструктуры.

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