Денис Шмигаль зустрівся у Києві з Юрі Ратасом, Інарою Мурнієце та Вікторією Чміліте-Нільсен. Прем'єр розповів їм про героїчний спротив українського народу.

До теми Уряд максимально спростив проходження гуманітарної допомоги з-за кордону

Уряд перевів економіку на "військові рейки", – Шмигаль

Українці давно довели, що є частиною європейської родини. Уряд зі свого боку прискорює всі бюрократичні процедури, щоб закріпити це на папері.️ Уряд України перевів економіку на військові рейки. Вчасно здійснюємо всі виплати, фінансуємо армію, працюємо над тим, щоб спростити роботу бізнесу,

– сказав Шмигаль.

️Прем'єр закликав країни Балтії долучатися до відновлення України.

Створено такі фонди:

Фонд підтримки української армії та гуманітарної допомоги,

Фонд обслуговування зовнішнього боргу,

Фонд перезапуску малого та середнього бізнесу,

Фонд відновлення зруйнованої інфраструктури.

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