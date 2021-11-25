Эстония направит на польско-белорусскую границу своих военных

Эстония направляет военных к границе Польши с Беларусью. Среди них будут саперы, разведчики, наблюдатели, а также интендантская служба.

Всего страна направит в Польшу 60 военнослужащих. Об этом сообщил командующий Сил обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем.

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Херем назвал урок миграционного кризиса

По словам командующего, эстонские военные будут помогать строить и ремонтировать пограничные заграждения, а также поддерживать пограничников и вооруженные силы Польши. Он отметил, что некоторые страны все еще используют мигрантов как оружие. Ситуация на белорусско-польской границе как раз это и иллюстрирует.

Урок польского кризиса заключается в том, что миграционное оружие, которое Россия использовала несколько лет назад, все еще в руках некоторых стран. И мы должны быть к этому готовы,

– пояснил генерал-лейтенант.

Почему на границу не допускают прессу

Херем также объяснил, почему на польскую границу не допускают журналистов. По его словам, это – мера безопасности, а не цензура. Мол, СМИ могут непреднамеренно сыграть роль разведывательного элемента для другой стороны. "Там есть военная команда операторов камер и мы пополним ее. Это не цензурированная информация, она отвечает интересам безопасности", – отметил командующий.

Угроза потока мигрантов в Эстонию

Накануне Die Welt написало о том, что Россия может принимать мигрантов через аэропорт Пскова (он находится за несколько десятков километров от границы Эстонии и Латвии) и направлять их до границ с Балтией. Издание ссылалось на конфиденциальный документ Еврокомиссии.

Херем заверил, что эта информация "не вызывает опасений". Он отметил, что теоретически этот российский аэропорт все еще имеет необходимую инфраструктуру, чтобы реализовать такой план. Впрочем, генерал-лейтенант убежден, что эстонское войско готово быстро отреагировать на возможный кризис.