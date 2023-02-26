Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и объявил об очередном пакете военной помощи

В воскресенье в Киев прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи Украине.

Во время встречи министры обсудили и дальнейшую консолидацию усилий в отпоре России и реализацию двусторонних проектов для усиления возможностей сил обороны Украины. А также почтили павших украинских воинов на Михайловской площади и возложили цветы к Стеле памяти.

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Что включает пакет военной помощи

На этот раз в пакете, который Эстония передала Украине защитникам, будет оружие и оборудование. Речь, в частности, о:

полевом мобильном госпитале Role 2,

автоматах и пистолетах,

БПЛА,

тепловизорах,

генераторах,

зарядных устройствах,

а также одежде.

Следует отметить, что ранее Эстония передавала также ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и пакеты сухих кормов.

Она помогала и в сотрудничестве с другими странами. Так, вместе с Германией она передала Украине два полевых госпиталя и медицинские принадлежности на сумму почти 15 миллионов евро. А теперь вместе с Нидерландами и Норвегией подарила третий полевой госпиталь на сумму 7,8 миллиона евро, который прибудет в Украину в ближайшие недели.

В целом Эстония передала Украине военную помощь на сумму почти в 400 миллионов евро, что составляет более 1% ВВП государства. Партнер нашего государства будет просить финансовую компенсацию за подаренное оборудование через Европейский фонд мира, из которого на основе уже принятых решений получит ее в размере 156 миллионов евро.

Эстония верит в победу Украины

Алексей Резников отметил, что визит в Киев министра обороны Эстонии уже не первый с начала войны с 2014 года. Также он поблагодарил Эстонию за помощь и выразил свое восхищение дружественной страной.

Переоценить помощь Эстонии сложно. Только представьте – общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 миллиметров, инициатива "1 миллион снарядов 155 миллиметров для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов – это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония,

– подчеркнул он.

Резников добавил, что "эстонский народ и правительство Эстонии верят в победу Украины и будут праздновать ее вместе с нами как настоящие друзья и партнеры".

Министр обороны Эстонии выразил поддержку Украине и подчеркнул, что его государство будет стоять бок о бок с нашим до самой победы. А также передал символический ключ от третьего военного госпиталя, который скоро прибудет в Украину.